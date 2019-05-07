Стало известно, где Меган Маркл родила первенца

В этом же месте на свет появились дети у Виктории Бекхэм, актрисы Кейт Уинслет и других именитых британок.

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл родила первенца в известной лондонской больнице Портленд.

Тем самым королевская семья смогла провести всех журналистов, которые утверждали, что роды проходили в домашних условиях, однако врачи сочли это опасным из-за поздних сроков родов.

Как сообщает портал "Дни.ру", в этой же клинике в разные годы своих детей рожали Виктория Бекхэм, актриса Кейт Уинслет, модель Джерри Холл и многие другие именитые британки. Любопытно, но роды там стоят примерно 22 тысячи фунтов. Новоиспечённых мамочек в Портленде кормят фуа-гра, лобстерами, устрицами и другими деликатесами.

Напомним, 6 мая герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына. Ребёнок появился на свет весом 3,26 кг.