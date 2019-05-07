Алёне Водонаевой потребовалась помощь врачей после трагедии в Шереметьево

Модели стало плохо после новостей про авиакатастрофу, после чего она вызвала скорую помощь.

Посмотрев видеоматериалы катастрофы и почитав реакцию людей на события, Алёна Водонаева почувствовала себя нехорошо, из-за чего артистке пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на инстаграм Водонаевой.

— Последний раз вызывала скорую в 2009 году. Я места себе не нахожу вторые сутки. Не помню, когда я вообще в последний раз так сильно нервничала, — написала она в качестве подписи к фото капельницы.

Водонаева также призвала не обращать внимания на тех, кто вытаскивал из самолёта свой багаж. Актриса уверена, что они "понесут ответственность" за непреднамеренное убийство и "им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолёта люди".