Эксперты рассказали, куда москвичи чаще всего ездят на такси

Международный аэропорт Внуково стал самой популярной точкой Москвы для поездок на такси. Об этом в своём твиттере сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы.

#ИТС выяснила еще вот что - откуда и куда чаще всего в Москве ездят на #такси. В лидерах @VnukovoAirport. Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской и в Сити. pic.twitter.com/Ext2bQPZDH — ЦОДД (@gucodd) 7 мая 2019 г.

Внуково возглавило список по числу поездок туда и оказалось вторым по популярности местом, откуда начинаются поездки. Также большим спросом пользуются Комсомольская площадь, Тверская улица и "Москва-Сити".