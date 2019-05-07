Эксперты рассказали, куда москвичи чаще всего ездят на такси

Читайте также

Эксперты рассказали, куда москвичи чаще всего ездят на такси

906

Международный аэропорт Внуково стал самой популярной точкой Москвы для поездок на такси. Об этом в своём твиттере сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы.

Внуково возглавило список по числу поездок туда и оказалось вторым по популярности местом, откуда начинаются поездки. Также большим спросом пользуются Комсомольская площадь, Тверская улица и "Москва-Сити".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×