Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины при Зеленском

При этом она ещё не общалась с вновь избранным главой государства, но имела диалог с представителями его команды.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила свою кандидатуру на пост министра обороны или главы МИД Незалежной при новом президенте страны. Заявление было сделано в эфире телеканала "112 Украина".

— Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел, — заявила Савченко.

При этом она ещё не общалась с Владимиром Зеленским, но имела диалог с представителями его команды.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что боится за свою жизнь.