"Ловцу покемонов" Руслану Соколовскому смягчили наказание

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство о пересмотре наказания блогеру Руслану Соколовскому, приговорённому к условному сроку после "ловли покемонов" в одном из храмов Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС.

Судья отметил, что наказание по статье 282 УК РФ считается фактически отбытым.

Адвокат Соколовского Виталий Черкасов заявил, что иного исхода не могло быть, и назвал решение суда закономерным.

Напомним, блогера Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих, а также в разжигании ненависти и вражды и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы условно. Позднее приговор был смягчён.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ "Об экстремизме".