Эксперты рассказали о планах российских авиакомпаний нарастить перевозки летом

Любопытно, но на европейском рынке авиаперевозок наблюдается противоположная картина.

Российские авиакомпании в летнем сезоне 2019 года увеличивают ёмкости перевозок и частоту как на регулярных, так и на чартерных рейсах, сообщает Ассоциация туроператоров.

Количество рейсов российских перевозчиков в летнем сезоне 2019 года вырастет на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 410,9 тысячи. Рост в основном произойдёт за счёт туристических рейсов.

На европейском рынке авиаперевозок складывается иная ситуация: частота рейсов в летнем сезоне этого года снизилась на 2,1% по сравнению с показателями 2018 года, а ёмкость перевозок упала на 1%.

Ранее Лайф рассказывал о странах, которые российские туристы могут посетить без визы.