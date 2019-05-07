На Ямале дети устроили заплыв по затопленным улицам города — видео

Читайте также

На Ямале дети устроили заплыв по затопленным улицам города — видео

35

В Новом Уренгое группа из трёх местных ребятишек устроила заплыв на затопленных городских улицах. Видео публикует группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" во "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть, как один из мальчиков опускает на воду оранжевую надувную лодку, после чего берёт палку, которая является в данной ситуации веслом, и отплывает на несколько метров вперёд.

Отметим, что на улицах города образовались огромные лужи из-за активного таяния снега.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×