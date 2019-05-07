На Ямале дети устроили заплыв по затопленным улицам города — видео

В Новом Уренгое группа из трёх местных ребятишек устроила заплыв на затопленных городских улицах. Видео публикует группа "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" во "ВКонтакте".
На кадрах можно увидеть, как один из мальчиков опускает на воду оранжевую надувную лодку, после чего берёт палку, которая является в данной ситуации веслом, и отплывает на несколько метров вперёд.
Отметим, что на улицах города образовались огромные лужи из-за активного таяния снега.
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