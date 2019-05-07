Во Франции спасли одну из захваченных подростком заложниц — видео

Молодой человек известен полиции — его задерживали в декабре 2018 года на демонстрации "жёлтых жилетов".

Захватчиком заложников в табачной лавке во французской коммуне Бланьяк оказался 17-летний молодой человек, сообщает France 3.

По версии властей, подросток попытался совершить ограбление, но столкнулся лицом к лицу с полицейскими. Тогда он взял в заложники посетителей и владельца табачной лавки и потребовал предоставить ему переговорщика. Молодой человек произвёл выстрелы по правоохранителям, чтобы те отодвинули оцепление.

Издание La Dépêche du Midi уточняет, что подросток отпустил одну из заложниц — 30-летнюю женщину. По данным газеты, молодой человек известен полиции — в декабре 2018 года его задерживали на демонстрации "жёлтых жилетов".