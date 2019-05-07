Более 20% молочных продуктов в РФ в 2018 году оказались фальсификатом

Более пятой части всех молочных продуктов на российском рынке по итогам 2018 года оказались фальсификатом. Соответствующее сообщение опубликовал Россельхознадзор.
— По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объёма исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу, — говорится в сообщении.
Однако с сегодняшнего дня Минсельхоз внёс изменения в перечень животноводческой продукции, которая подлежит ветеринарной сертификации. Отныне оформление таких документов станет обязательным для всей продукции. При этом для питьевого молока, мороженого и кисломолочной продукции будет сделано исключение. С 1 ноября 2019 года они войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".
По словам её разработчиков, она поможет наладить контроль за продукцией по принципу "от поля до прилавка".
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