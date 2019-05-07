Более 20% молочных продуктов в РФ в 2018 году оказались фальсификатом

Однако теперь этого удастся избежать благодаря созданию новой системы отслеживания всей животноводческой продукции.

Более пятой части всех молочных продуктов на российском рынке по итогам 2018 года оказались фальсификатом. Соответствующее сообщение опубликовал Россельхознадзор.

— По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объёма исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу, — говорится в сообщении.

Однако с сегодняшнего дня Минсельхоз внёс изменения в перечень животноводческой продукции, которая подлежит ветеринарной сертификации. Отныне оформление таких документов станет обязательным для всей продукции. При этом для питьевого молока, мороженого и кисломолочной продукции будет сделано исключение. С 1 ноября 2019 года они войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".

По словам её разработчиков, она поможет наладить контроль за продукцией по принципу "от поля до прилавка".