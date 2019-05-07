Минпромторг поддержал возможный запрет на пластиковую посуду

Читайте также

Минпромторг поддержал возможный запрет на пластиковую посуду

7

Фото: © Flickr/Judith

Ранее Дмитрий Медведев поддержал Евросоюз в стремлении избавиться от пластикового мусора, заявив о возможности законодательной регуляции вопроса.

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность введения запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Инициатива запрета на продажу одноразовых изделий из пластика изначально прорабатывается в Минпромторге России. Минприроды выступает в поддержку данной инициативы и считает возможным её использовать как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия на окружающую среду, — заявляют в ведомстве.

Инициативу, выдвинутую премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, ранее поддержало Минприроды. Отказаться к 2021 году от одноразового пластика решил и Евросоюз — Брюссель уже одобрил соответствующий закон.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×