Минпромторг поддержал возможный запрет на пластиковую посуду

Ранее Дмитрий Медведев поддержал Евросоюз в стремлении избавиться от пластикового мусора, заявив о возможности законодательной регуляции вопроса.

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность введения запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

— Инициатива запрета на продажу одноразовых изделий из пластика изначально прорабатывается в Минпромторге России. Минприроды выступает в поддержку данной инициативы и считает возможным её использовать как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия на окружающую среду, — заявляют в ведомстве.

Инициативу, выдвинутую премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, ранее поддержало Минприроды. Отказаться к 2021 году от одноразового пластика решил и Евросоюз — Брюссель уже одобрил соответствующий закон.