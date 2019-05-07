В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в Берлин

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В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в Берлин

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Фото: © Pixabay/Capri23auto

Немецкие политики обиделись на государственного секретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, который отменил визит в Берлин "из-за неотложных дел".

Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии,прокомментировал отмену визита представитель Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф.

Бывший зампред Европарламента подчеркнул, что столь внезапная отмена визита "в высшей степени необычна".

Данные об отмене Помпео визита в Германию появились во вторник, 7 мая, когда госсекретарь США должен был прибыть в Берлин. В ФРГ Майк Помпео должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не исключают возможности встречи президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

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