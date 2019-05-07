В Германии обиделись на Помпео, внезапно отменившего визит в Берлин

Немецкие политики обиделись на государственного секретаря Соединённых Штатов Майка Помпео, который отменил визит в Берлин "из-за неотложных дел".

— Если он продолжит свой европейский визит в Гренландии, то это будет означать, что американцам Гренландия важнее Германии, — прокомментировал отмену визита представитель Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф.

Бывший зампред Европарламента подчеркнул, что столь внезапная отмена визита "в высшей степени необычна".

Данные об отмене Помпео визита в Германию появились во вторник, 7 мая, когда госсекретарь США должен был прибыть в Берлин. В ФРГ Майк Помпео должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не исключают возможности встречи президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.