Задержанную за нападения группу националистов создал 18-летний подросток

Группа националистов, задержанных 7 мая за серию нападений, была сформирована два года назад в социальных сетях 18-летним юношей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

— По данным следствия, в июне 2017 года молодой человек 1999 года рождения, находясь на территории Российской Федерации, придерживаясь националистических взглядов, создал экстремистское сообщество, которым руководил, и вовлёк в его участие ещё пятерых молодых людей, трое из которых являлись несовершеннолетними, — говорится в сообщении.

Задержанные также создали собственную символику и манифест, включающий десять пунктов, регулирующих нормы поведения участников экстремистского сообщества.

Отмечается, что в квартирах националистов провели обыски. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали семерых членов националистической организации. Как выяснилось, объединение действовало не только на территории столичного региона, но и в Рязанской, Владимирской областях.