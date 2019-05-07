В Индии леопард растерзал местного жителя

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В Индии леопард растерзал местного жителя

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Фото: © Flickr / flickker photos

В штате Раджастан на северо-западе Индии леопард убил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает The Times of India.

Как уточняется, нападение хищника произошло 4 мая, когда местный житель возвращался домой из храма.

После того как мужчина не вернулся домой, его родственники попытались связаться с ним по телефону. После нескольких безуспешных попыток они обратились к сотрудникам лесного хозяйства, которые и обнаружили тело мужчины со следами когтей леопарда.

В данный момент идёт расследование, сотрудники лесного хозяйства ведут поиски хищника.

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