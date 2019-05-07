Во Франции освободили всех заложников подростка

Ещё три женщины, которых в коммуне Бланьяк под Тулузой взял в заложники 17-летний подросток, были освобождены. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Blagnac: les quatre femmes retenues en otage ont toutes été libérées pic.twitter.com/4GsFHMMaES — BFMTV (@BFMTV) May 7, 2019

Как уточняется, сам юноша по-прежнему находится в здании.

Ранее сообщалось, что в табачной лавке вместе с заложниками забаррикадировался участник акции "жёлтых жилетов". Ранее одну из пленниц удалось спасти.

По версии властей, подросток попытался совершить ограбление, но столкнулся лицом к лицу с полицейскими.