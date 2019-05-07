Disney назвала даты премьеры новых "Звёздных войн" и "Аватара"

The Walt Disney на год перенесла долгожданную премьеру второй части фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона. Кроме того, компания объявила о выходе трёх новых картин киносаги "Звёздные войны". Об этом сообщает журнал Variety.

Так, "Аватар-2" выйдет на экраны 17 декабря 2021-го, хотя ранее премьера планировалась на 18 декабря 2020 года. Соответственно, сдвинулись и даты выхода следующих частей: третью зрители увидят в 2023 году, четвёртую — в 2025-м.

Также Disney объявила о премьерах фильмов новой трилогии "Звёздных войн". Первая лента выйдет в 2022 году, вторая — в 2024-м, третья — в 2026-м. Их названия не раскрываются.