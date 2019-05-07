Российскую легкоатлетку Савину дисквалифицировали на 12 лет

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Российскую легкоатлетку Савину дисквалифицировали на 12 лет

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина, обвиняемая в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицирована на 12 лет. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Кроме того, на четыре года также будет отстранён её муж и тренер Алексей Савин.

Как уточняется в заявлении пресс-службы ВФЛА, отстранение спортсменки отсчитывается с 6 мая 2019 года, а её тренера — с 3 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Савиной были обнаружены запрещённые вещества или их метаболиты.

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