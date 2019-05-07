США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что в июне Вашингтон направит к берегам Венесуэлы госпитальный корабль.
— По распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort, — цитирует Пенса РИА "Новости".
Кроме того, он снова призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку и назвал его диктатором, "у которого нет никакого законного права на власть".
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