Пассажиры SSJ-100 о посадке: Готовы были хлопать и верили, что всё уже позади

Пассажиров сгоревшего лайнера SSJ-100 не предупреждали об аварийной посадке, и на борту не было паники. Об этом телеграм-каналу Mash рассказали Антон Шилов и Василий Печников, выжившие в авиакатастрофе в Шереметьево.

По их словам, им сообщили только, что самолёт вынужден вернуться в аэропорт "по техническим причинам".

— Паники не было. Многие люди уже поверили, что всё позади, что мы сели. Люди заулыбались, многие уже хлопать приготовились, как обычно, — рассказали очевидцы трагедии Mash.

При этом свидетели крушения отметили, что во время аварии вывалилось только несколько масок, зато открылась "почти половина багажных полок".

Они также подтвердили, что те пассажиры, которые доставали свои вещи, не создавали пробок и не мешали другим.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета из Шереметьево запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта.

Администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".