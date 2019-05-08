Порошенко подписал указ об "укреплении обороноспособности Украины"

Читайте также

Порошенко подписал указ об "укреплении обороноспособности Украины"

0

Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости

Согласно документу, будет создана межведомственная рабочая группа, которую возглавит полковник ВСУ Сергей Кривонос.

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко подписал указ "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщается на официальном портале Администрации Президента Украины.

Согласно документу, для выработки предложений по укреплению обороноспособности будет создана межведомственная рабочая группа, её возглавит замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос.

Работа будет вестись по таким направлениям, как "усовершенствование механизма территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодёжи, борьба с информационной агрессией и создание организованного резерва ВСУ".

Ранее Лайф писал, что Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе и отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×