Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Генсек ООН Антониу Гутерреш в связи с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам.
— Генеральный секретарь написал письмо президенту Российской Федерации Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных, — цитирует РИА "Новости" представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Гутерреш также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, 5 мая в результате пожара на борту лайнера погиб 41 человек. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия. Ранее Шереметьево опубликовало поминутную хронологию катастрофы "суперджета".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени