СМИ: Пассажирам "суперджета" начали выплачивать компенсации

"Аэрофлот" начал выплату компенсаций пассажирам сгоревшего при посадке лайнера SSJ-100. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель авиакомпании.

Как уточняется, выплаты направили первым пятерым выжившим в катастрофе — по два миллиона пострадавшим в больницах и один миллион пассажиру, которому госпитализация не потребовалась.

Кроме того, правление "Аэрофлота" приняло решение о выплате по 5 млн рублей за каждого погибшего. Суммы будут выплачены в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным законом.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что пострадавшие при крушении "суперджета" получат до 2,5 миллиона рублей в зависимости от тяжести полученных травм.