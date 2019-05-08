Беспилотникам могут разрешить свободные полёты на высоте до 150 метров

При этом постановление учитывает наличие особых зон, куда БПЛА не смогут залететь без специального разрешения.

Министерство транспорта РФ подготовило проект, согласно которому беспилотники смогут летать на высоте до 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения. Соответствующий документ был размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что новая законодательная инициатива может коснуться беспилотных воздушных судов, используемых по правилам визуальных полётов на высоте не более 150 метров. При этом некоторые зоны, к примеру аэропорты, где установлены строгие ограничения, всё также не будут доступны для свободных полётов.

Добавляется, что принятие данного проекта во многом будет способствовать созданию условий, содействующих развитию авиамодельного спорта и программ по обучению управлением малогабаритных беспилотников весом до 30 килограммов.

Напомним, на сегодняшний день владельцам дронов необходимо получить специальное разрешение в Единой системе организации воздушного движения даже в том случае, если беспилотник планируется запускать на высоту не более 150 метров.

Ожидается, что новый проект упростит жизнь многим владельцам дронов.