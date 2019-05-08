ВОЗ сообщила, сколько человек ежегодно погибают от укусов змей

Каждый год укусам змей подвергается около 5,8 миллиона людей, около половины из рептилий — ядовитые, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— От змеиного яда ежедневно умирает 220–380 человек — от 80 тысяч до 138 тысяч в год. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами — им приходится ампутировать конечности, — отметили в заявлении на сайте ООН.

Как уточняется, чаще всего жертвами змей становятся дети и бедные фермеры, живущие в странах Азии и Африки. Это связано с тем, что в этих государствах им зачастую не могут оказать соответствующую медпомощь.

С целью сократить количество пострадавших ВОЗ разработала новую стратегию, в рамках которой людям будут рассказывать о том, как распознать ядовитых змей и где их можно встретить.

Также сотрудники организации будут оказывать содействие процессу совершенствования противоядий и улучшения методов диагностики.

Отмечается, что новый план ВОЗ будет официально запущен 23 мая в Женеве.