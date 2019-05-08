Коломойский заявил, что вернётся на Украину после инаугурации Зеленского

Бизнесмен подчеркнул, что никому мстить не собирается и что в своё время перестал приезжать в Незалежную не из-за Порошенко, а из опасений, что однажды не сможет уехать.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что планирует вернуться в Незалежную после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Своими планами он поделился с журналистами портала Bihus.Info.

По словам бизнесмена, он не вернётся в страну, пока президентом является Пётр Порошенко, так как не хочет ему "улучшать статистику" и надеется, что его возвращение "припишут Зеленскому".

Кроме того, Коломойский подчеркнул, что никому мстить не собирается и что в своё время перестал приезжать в Незалежную из опасений, что однажды не сможет уехать из страны, а не из-за Порошенко.

— Можно приехать, а потом не уехать... Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете, алименты не заплатил — закрывают выезд, — отметил бизнесмен.

Он также выразил надежду на то, что при новом главе государства ему будет проще защищать свои права и что администрация нового президента не станет "руководить судебной ветвью власти, как и всеми другими".

Ранее сообщалось, что бизнесмен пообещал помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.