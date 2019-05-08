Киноляп с кофейным стаканом исчез из серии "Игры престолов"

Видимо, создатели сериала посчитали, что их персонажам не стоит отходить от канона и вместо вина отдавать предпочтение стаканчику кофе.

Cевероамериканская телевизионная сеть HBO, которая по совместительству является одним из крупнейших производителей телевизионных шоу, незаметно для поклонников обновила четвёртую серию "Игры престолов" и удалила из неё киноляп. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, бумажный стаканчик с кофе, случайно попавший в кадр, был стёрт из эпизода, размещённого на HBO Go и других потоковых сервисах.

В то время как большинство шуток интернет-пользователей посвящалось тому, что напиток был заказан в сети Starbucks, информационное издание The Wall Street Journal подтвердило информацию, что на самом деле кофе был приготовлен на съёмочной площадке.

Ранее Лайф рассказывал, что в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" фанаты заметили в кадре стаканчик с кофе из Starbucks. Очередной ляп их очень развеселил. Представители кофейни, в свою очередь, были крайне удивлены тем, что Дейенерис Таргариен "не заказала драконий напиток".

Тем временем создатели "Игры престолов" уже прокомментировали ситуацию и объяснили, как появился такой киноляп.