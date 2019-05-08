В Москве продают половину однокомнатной квартиры за 32 млн рублей

В Москве ищут покупателей для половины однокомнатной квартиры площадью в 100 квадратных метров в районе Хамовники. Соответствующее объявление было размещено на сайте Avito.

Как уточняется, покупка квартиры, которая находится на первом этаже семиэтажного жилого комплекса, обойдётся покупателю в 32,5 миллиона рублей.

— Инфраструктура развита, восемь минут пешком до метро "Кропоткинская", 13 минут до метро "Парк Культуры". Документы готовы к продаже, — сообщают авторы объявления.