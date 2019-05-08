Военные прокатили на танке тяжелобольного мальчика, исполнив его мечту

Отмечается, что в будущем на Свердловском полигоне смогут побывать и другие дети, которые проходят лечение.

Тринадцатилетний Максим, страдающий спинальной мышечной атрофией, благодаря военным смог исполнить свою мечту и покататься на боевом танке.

Как сообщает ТАСС, необычную просьбу мальчика помог исполнить командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, к которому обратились родители ребёнка.

По его распоряжению Максим смог принять участие в генеральной репетиции парада в Екатеринбурге и прокатиться на танке Т-72Б3 и бронемашине "Тигр" в сопровождении родителей и врачей.

Отмечается, что он вместе с семьёй сможет также присутствовать и на самом Параде Победы в праздник 9 Мая.

В будущем на Свердловском полигоне смогут побывать и другие дети с подобными заболеваниями.

— Будет выделен автобус, сопровождение медиков и офицеров, чтобы 15 детей смогли окунуться на несколько часов в армейские будни, — рассказал помощник командующего войсками округа подполковник Сергей Шорин.