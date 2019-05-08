Стало известно, в каких городах России прогремят салюты в честь Дня Победы

Праздничный салют в честь 9 Мая пройдёт во всех городах-героях и в городах, где были дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Об этом сообщает газета "Красная звезда", публикуя соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу.

— Приказываю 9 мая 2019 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации, — говорится в распоряжении министра.

Отмечается, что по 30 залпов будет запущено в Москве, в городах-героях — Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Туле и Смоленске, а также в населённых пунктах, где расположены военные штабы.

Ранее Лайф писал, что самый зрелищный салют в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне прогремит на Поклонной горе в Москве. Кроме того, 10 мая Министерство обороны устроит на Поклонной горе салют в честь освобождения Севастополя.