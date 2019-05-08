Помпео заявил об угрозе в Арктике со стороны России и Китая

Глава Госдепа Майк Помпео заявил об "угрозе со стороны Китая и России" в Арктическом регионе.

— Думаю, среди наиболее важных вещей, которые мы смогли сделать, — это повысить осознание угроз безопасности, которые представляют в Арктическом регионе Китай и Россия, — прокомментировал он встречу Арктического совета в Финляндии.

Помпео добавил, что форум важен для "обсуждения растущего риска того, что Китай и Россия решат осуществить милитаризацию региона".

Напомним, 6 мая на полях министерского совещания Арктического совета в финском городе Рованиеми прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Обе стороны оценили её позитивно.