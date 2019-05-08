В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн

Во время мероприятия был исполнен гимн Испании со словами, написанными в 1928 году.

В одном из крупнейших городов Италии — Неаполе — во время форума Cotec Europa в оперном театре Сан-Карло, где присутствовали король Испании Филипп VI и его отец, король Хуан Карлос I, по ошибке включили не тот гимн. Об этом сообщает информационное агентство EFE.

Отмечается, что на мероприятии, которое проходит ежегодно, присутствовали такие мировые лидеры, как президент Италии Серджо Маттарелла и лидер Португалии Марселу Ребелу.

В начале форума были исполнены гимны трёх государств. Однако с испанским гимном вышла накладка: он прозвучал со словами, написанными в 1928 году, во время диктатуры военного и политического деятеля Мигеля Примо де Риверы.

Позже организаторы мероприятия, а также президент Италии принесли свои извинения.

Примечательно, что гимн Испании — один из старейших в мире гимнов, дата написания и имя композитора которого неизвестны. Современная версия испанского гимна исполняется без текстового сопровождения.

Ранее Лайф писал, что в Словакии по ошибке запретили гимны иностранных государств.