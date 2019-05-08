Дебют боксёра Усика в супертяжёлом весе перенесли из-за его травмы

Поединок украинского боксёра Александра Усика с уроженцем Камеруна Карлосом Такамом пришлось перенести из-за травмы. Соответствующее заявление сделал глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в "Твиттере".
По его словам, спортсмен не сможет провести бой из-за травмы бицепса.
— Заявление об этом будет сделано в ближайшее время, — добавил Хирн.
Как сообщал Лайф, дебют украинского спортсмена в супертяжёлом весе был запланирован на 25 мая.
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