Дебют боксёра Усика в супертяжёлом весе перенесли из-за его травмы

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Дебют боксёра Усика в супертяжёлом весе перенесли из-за его травмы

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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Поединок украинского боксёра Александра Усика с уроженцем Камеруна Карлосом Такамом пришлось перенести из-за травмы. Соответствующее заявление сделал глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в "Твиттере".

По его словам, спортсмен не сможет провести бой из-за травмы бицепса.

Заявление об этом будет сделано в ближайшее время, — добавил Хирн.

Как сообщал Лайф, дебют украинского спортсмена в супертяжёлом весе был запланирован на 25 мая.

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