Погибший в "суперджете" американец прилетел в Россию обучать рыбаков

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Погибший в "суперджете" американец прилетел в Россию обучать рыбаков

360

Фото: © Instagram/backcountrybrooks

Мать Джереми Брукса до сих пор не может отойти от шока и полностью отгородилась от внешнего мира.

22-летний гражданин США Джереми Брукс, погибший при крушении лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, прилетел в Россию, чтобы проводить обучение рыбаков в местах, где водится атлантический лосось. Как рассказал "360" бывший работодатель Брукса, это была мечта молодого американца.

Он давно мечтал об этом, это очень престижное место. Он радовался как ребёнок, когда узнал, что его взяли на работу. К сожалению, ему так и не удалось воплотить мечту в жизнь, — отметил Айван Вальдез.

Он также рассказал, что Джереми недавно выпустился из колледжа в Колорадо, где получил степень в области естественных наук. Он мечтал изучить мир и жил "очень правильной и чистой жизнью".

Если когда-то вы посмотрите отзывы на работу моей компании, вы увидите целый шквал добрых историй о Джереми. Мне кажется, этот парень согревал каждого человека, с которым когда-либо общался. Он привлёк толпы клиентов, с ним хотели рыбачить даже те, кто вообще не любит рыбу, — добавил Вальдез.

По его словам, у Джереми остались родители и сестра. Мама американца узнала о его гибели из СМИ, женщина до сих пор не может отойти от шока.

Я ничего не знаю о транспортировке тела. Мама Джереми полностью отгородилась от внешнего мира, не отвечает на звонки и эсэмэс, в том числе от журналистов. Ей важно сделать всё лично и конфиденциально, — сказал Айван Вальдез.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Шереметьево опубликовало поминутную хронологию катастрофы "суперджета".

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