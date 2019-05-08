Погибший в "суперджете" американец прилетел в Россию обучать рыбаков

Мать Джереми Брукса до сих пор не может отойти от шока и полностью отгородилась от внешнего мира.

22-летний гражданин США Джереми Брукс, погибший при крушении лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, прилетел в Россию, чтобы проводить обучение рыбаков в местах, где водится атлантический лосось. Как рассказал "360" бывший работодатель Брукса, это была мечта молодого американца.

— Он давно мечтал об этом, это очень престижное место. Он радовался как ребёнок, когда узнал, что его взяли на работу. К сожалению, ему так и не удалось воплотить мечту в жизнь, — отметил Айван Вальдез.

Он также рассказал, что Джереми недавно выпустился из колледжа в Колорадо, где получил степень в области естественных наук. Он мечтал изучить мир и жил "очень правильной и чистой жизнью".

— Если когда-то вы посмотрите отзывы на работу моей компании, вы увидите целый шквал добрых историй о Джереми. Мне кажется, этот парень согревал каждого человека, с которым когда-либо общался. Он привлёк толпы клиентов, с ним хотели рыбачить даже те, кто вообще не любит рыбу, — добавил Вальдез.

По его словам, у Джереми остались родители и сестра. Мама американца узнала о его гибели из СМИ, женщина до сих пор не может отойти от шока.

— Я ничего не знаю о транспортировке тела. Мама Джереми полностью отгородилась от внешнего мира, не отвечает на звонки и эсэмэс, в том числе от журналистов. Ей важно сделать всё лично и конфиденциально, — сказал Айван Вальдез.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Шереметьево опубликовало поминутную хронологию катастрофы "суперджета".