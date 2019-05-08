Более миллиона украинцев собираются принять участие в "Бессмертном полку"

Акция пройдёт в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Запорожье и других городах.

На Украине в акции "Бессмертный полк", проведение которой запланировано на 9 мая, собираются принять участие от одного до полутора миллионов человек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что самое масштабное шествие пройдёт в центре Киева. По предварительным оценкам экспертов, в этом году на мероприятие должно прийти большее количество людей, чем в предыдущем (более 1,2 миллиона человек). Как добавляет издание, это обусловлено эмоциональным подъёмом страны на фоне минувших президентских выборов.

Кроме того, по словам депутата Верховной рады Евгения Балицкого, возможные провокации националистов больше не являются проблемой.

— Раньше было тяжело, приезжали националисты из других городов, выхватывали людей из толпы и били. Сегодня мы уже готовы к подобным провокациям, — сказал он.

Также депутат добавил, что помимо шествия в столице Украины состоится концерт, пройдёт Марш памяти. При этом, подчеркнул Балицкий, некоторые украинцы, несмотря на запрет, собираются прикрепить георгиевские ленточки как символ Победы.

Кроме Киева акция "Бессмертный полк" пройдёт также в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Запорожье и других городах.

Ранее Лайф писал, что акция "Бессмертный полк" прошла на Канарских островах, в Южной Корее, Австралии, США, Канаде и других странах.