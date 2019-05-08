Помпео отменил визит в Германию ради поездки в Ирак

Госсекретарь США Майк Помпео обосновал необходимость отмены визита в Германию ради поездки в Ирак. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепа.

По словам дипломата, ему нужно было провести переговоры с властями и выразить поддержку суверенитету страны на фоне растущей "активности Ирана".

— Я хотел приехать в Багдад и убедить глав государства, что мы готовы продолжать добиваться сохранения независимости, суверенности Ирака, — заявил политик.

Кроме того, он отметил, что планирует обсудить и ряд "крупных сделок", нацеленных на обеспечение энергетической независимости страны.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил поездку в Берлин "из-за неотложных дел", за это на него обиделись немецкие политики. Позже госсекретарь пообщался с главой МИД Германии Хайко Маасом и объяснил причину отмены визита.

По словам Помпео, его иностранный коллега с пониманием отнёсся к ситуации, так как знает о том, что США являются "партнёрами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе".