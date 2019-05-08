Жители Сахалина поймали упавшего с четвёртого этажа ребёнка — видео

Очевидцы предполагают, что в момент происшествия мать ребёнка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В посёлке Соловьёвка Сахалинской области несколько местных жителей спасли жизнь маленькому мальчику, который упал с высоты четвёртого этажа. Об этом сообщает Sakh.com.

Отмечается, что инцидент произошёл 7 мая в 20:45. По словам очевидцев, в это время ребёнок уже висел за балконом на четвёртом этаже одного из многоэтажных домов посёлка.

Мужчины, которые решили прийти на помощь мальчику, изначально пытались попасть в квартиру, однако на стук в дверь им никто не открыл. Вероятно, подмечают очевидцы, мать мальчика находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому было решено растянуть одеяло перед домом, чтобы поймать ребёнка.

Однако мальчик боялся и не хотел разжимать руки. В тот момент, когда местные жители пытались помочь ему уже через квартиру, находящуюся на пятом этаже, ребёнок сорвался вниз.

Сообщается, что мальчик не пострадал. Полиция и прокуратура начали проверки.