Невъездной на Украину актёр Мерзликин пересёк "границу" — видео

Российский актёр Андрей Мерзликин, которому украинские власти запретили въезд в Незалежную, смог "обойти" запрет. Артист выложил видео, на котором он бежит по полю у государственной границы.

— Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещён, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины! — подписал Мерзликин ролик в "Инстаграме".

Андрей Мерзликин попал в чёрный список Минкульта Украины в 2017 году вместе с другими российскими деятелями культуры. Список обновляется с 2015 года.