Google презентовала мобильную операционную систему Android Q

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Google презентовала мобильную операционную систему Android Q

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Фото: © Flickr/JD Hancock

Американская компания Google в ходе конференции I/O 2019 в Лос-Анджелесе представила мобильную операционную систему Android 10, которая получила название Android Q. Об этом сообщает журнал Wired.

Как уточняется, в ходе мероприятия зрителей познакомили с рядом нововведений, среди которых можно отметить тёмную тему, поддержку 5G-сети, онлайн-перевод аудио в текст и повышенную приватность.

Ранее сообщалось, что тестовая версия новой операционной системы стала доступна 7 марта.

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