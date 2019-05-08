Google презентовала мобильную операционную систему Android Q

Американская компания Google в ходе конференции I/O 2019 в Лос-Анджелесе представила мобильную операционную систему Android 10, которая получила название Android Q. Об этом сообщает журнал Wired.
Hello Dark Theme, our new friend. Launching in #AndroidQ, lighting up less pixels means saving more battery life. #io19 pic.twitter.com/2hPQEz5twG— Google (@Google) May 7, 2019
Как уточняется, в ходе мероприятия зрителей познакомили с рядом нововведений, среди которых можно отметить тёмную тему, поддержку 5G-сети, онлайн-перевод аудио в текст и повышенную приватность.
Ранее сообщалось, что тестовая версия новой операционной системы стала доступна 7 марта.
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