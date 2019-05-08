На Камчатке дети жгли траву и спалили дом пенсионера

Полицейские уже нашли виновников пожара, их родителям может грозить штраф. Также собственник жилья может подать в суд.

На Камчатке двое детей подожгли сухую траву, в результате чего огонь перекинулся на частный дом, где проживал пенсионер. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что инцидент произошёл 1 мая. Именно тогда девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения нашли на улице зажигалку и решили поджечь сухую траву. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на ближайший дом, принадлежащий пенсионеру.

Пожарные прибыли на место ЧП через девять минут после вызова, однако к их приезду жилой дом был полностью охвачен огнём. Осложнили работу специалистов и проблемы с водоснабжением в районе происшествия. В результате дом и хозстроение полностью сгорели. Пожарным удалось не допустить распространение пожара на другие дома.

Добавляется, что полицейские уже нашли виновников пожара.

— В настоящее время готовятся материалы для передачи их в отдел по делам несовершеннолетних краевого управления полиции и прокуратуру. Ввиду того, что дети не достигли шестнадцатилетия, их невозможно привлечь к ответственности, — говорится в сообщении.

А вот родителям подростков может грозить штраф по статье 5.35 КОАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Также на родителей детей может подать в суд собственник сгоревшего жилья и потребовать возмещения ущерба.