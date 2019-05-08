Посол Канады не прошёл "испытание" дорогами Украины и увяз в чернозёме

Посол Канады на Украине Роман Ващук поделился опытом поездок по украинским дорогам. На днях его авто застряло в Черкасской области. Фотографию дипломат опубликовал в "Твиттере".

— Черкасская область известна своим плодородным чернозёмом. В сочетании с глиной и дождями это может стать проблемой для водителей, непривычных к грунтовым дорогам (то есть для меня), — написал Ващук.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 мая 2019 г.

Он также поблагодарил местного жителя, который помог вытащить машину, и опубликовал фото автобусной остановки, на которой красовалась надпись "Где дорога?". Дипломат заметил, что этот "философский и практический вопрос" особо остро стоит в данном регионе.