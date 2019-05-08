Стало известно, сколько россияне потеряли в 2018 году из-за финансовых пирамид

В 2018 году ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 2,42 миллиарда рублей, об этом говорится в годовом отчёте Центробанка. При этом в 2017 году этот показатель составил 0,8 миллиарда рублей, а в 2016-м — 1,7 миллиарда рублей.

Неоднозначная ситуация наблюдается в отношении компаний, которые, как было установлено, являлись финансовыми пирамидами: в 2018 году таких выявили 168, в 2017-м под данную категорию попали 137 организаций, а в 2016-м — 180.

— С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям, — приводят выдержку из отчёта ЦБ "Известия".

Кроме того в документе отметили, что сейчас наблюдается новая тенденция: "классические" финансовые пирамиды исчезают, в то время как количество пирамид, стилизованных под интернет-проекты, зачастую зарегистрированных за пределами РФ, растёт.

Ранее Лайф писал, что в феврале ЦБ запустил автоматизированную поисковую систему, которая будет распознавать финансовые пирамиды.