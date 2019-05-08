Украинский эксперт предложил заложить ядерно-минные заграждения на границе с РФ

Украинский эксперт заявил, что Незалежная может применять в качестве средства "сдерживания России" ядерно-минные заграждения на границе. Об этом Игорь Козий рассказал в эфире ObozTV.

По словам военного эксперта Института евро-атлантического сотрудничества, подобные заграждения использовались во время холодной войны в Германии.

Козий считает, что формально Украина может разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.

— Кто нам мешает фактически подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в своё время. Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет — это держать в государственной тайне, — отметил он.

Однако Козий подчеркнул, что вопрос разработки Украиной стратегического ядерного оружия на данный момент не стоит, так как это затратно, а кроме того, для этого необходимы испытательные полигоны.