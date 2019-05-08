Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%

Упразднение бумажных чеков и использование QR-кодов приведёт к тому, что продавцы смогут экономить.

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что сэкономить на стоимости доставки покупателям удастся лишь в том случае, если будет принят одобренный в первом чтении законопроект, согласно которому вместо бумажного чека будет разрешено использовать QR-код.

Таким образом, компании, которые занимаются торговлей и предоставляют своим клиентам курьерскую доставку, смогут использовать только один, работающий удалённо, кассовый аппарат.

Если данная законодательная инициатива будет принята, то это существенно снизит затраты интернет-магазинов на оборудование и бумажные чеки. А курьерские службы в свою очередь ограничатся лишь одним кассовым аппаратом, через который и будут проходить все операции. Всё это, соответственно, позволит компаниям снизить стоимость доставки.