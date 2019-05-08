Россияне назвали любимые фильмы о войне

Россияне назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. При этом большинство жителей страны предпочитает советские ленты современным. Об этом со ссылкой на опрос ВЦИОМ сообщает газета "Известия".

Больше всего россиянам нравятся "В бой идут одни "старики" (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны" (13%). Также в этот рейтинг попал вышедший в прокат в прошлом году "Т-34" (13%).

55% респондентов считают, что советские фильмы о войне лучше современных. 20% опрошенных заявили, что не видят разницы в качестве между советским и современным кино. А 16% россиян считают, что новые фильмы и сериалы о Великой Отечественной лучше снятых в СССР.

Чаще всего современному кино отдают предпочтение молодые люди — так называемое поколение Z. Как считает директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов, для молодёжи, не достигшей 24 лет, историческая достоверность и качество игры актёров не являются определяющими критериями качества картины. В их приоритетах — динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интрига.