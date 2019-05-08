В Крыму рассказали о судьбе оставшихся там украинских МиГ-29

По мнению депутата, сейчас украинские самолёты представляют собой "жалкое зрелище".

Около 10 украинских многоцелевых истребителей МиГ-29, которые остались в Крыму с 2014 года, безвозвратно потеряны для ВВС Украины. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

По его словам, после присоединения Крыма к России в регионе осталось несколько десятков украинских кораблей, а также около 10 истребителей МиГ-29, которые на данный момент базируются на авиабизе Бельбек.

Вся украинская боевая техника находится под непрерывной охраной, однако она не обслуживалась и не ремонтировалась, а это означает, что за пять лет на воздушных судах не проводили антикоррозийные работы и не запускали двигатели.

— Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище, — сказал Белик.

Кроме того, по словам политика, сейчас истребители "напоминают не ястребов, а хромых уток", поскольку даже их шасси пришли в негодность.

При этом Белик исключил возможность, что детали украинских истребителей могли бы использоваться для починки российской авиации.

— Невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин. Наши пилоты летают на современных новых машинах... Ни в чьём донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся, — заключил депутат.

Ранее Лайф писал, что американские СМИ назвали истребитель МиГ-29, изначально задуманный как "самолёт превосходства в воздухе", настоящим "монстром".