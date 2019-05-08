Машина врезалась в группу детей в Японии

滋賀県警察本部に入った連絡によりますと、午前10時すぎ、大津市大萱の交差点で、十数人の保育園の園児の列に車が突っ込んだということです。— NHKニュース (@nhk_news) 8 мая 2019 г.
けが人がいるという情報があり、警察や消防が現場の状況を調べています。https://t.co/UPhThk8Rxk#nhk_news pic.twitter.com/B9wPzhchWr
Автомобиль в результате ДТП въехал в группу детей в японской префектуре Сига. Инцидент произошёл утром 8 мая.
По данным NHK, на перекрёстке столкнулись два автомобиля, рядом на тротуаре стояли более 10 детей и воспитатель, они ждали сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. В результате наезда одной из машин пострадало по меньшей мере 13 человек.
Двое детей и один воспитатель находятся без сознания. На месте работают экстренные службы.
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