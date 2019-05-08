Машина врезалась в группу детей в Японии

Автомобиль в результате ДТП въехал в группу детей в японской префектуре Сига. Инцидент произошёл утром 8 мая.

По данным NHK, на перекрёстке столкнулись два автомобиля, рядом на тротуаре стояли более 10 детей и воспитатель, они ждали сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. В результате наезда одной из машин пострадало по меньшей мере 13 человек.

Двое детей и один воспитатель находятся без сознания. На месте работают экстренные службы.