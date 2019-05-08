В бундестаге собираются поднять вопрос об отмене антироссийских санкций

Члены немецкой партии "Альтернатива для Германии" собираются поднять вопрос об отмене антироссийских санкций в Европарламенте после майских выборов. Об этом рассказал депутат партии, член Комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

По словам политика, он и его единомышленники считают санкции деструктивной мерой, которая свидетельствует "о провале дипломатии".

— Санкции не принесли никому ничего позитивного. Ни украинскому, ни российскому, ни немецкому народам. С момента введения санкций Германия потеряла более 100 миллиардов евро и более 600 тысяч рабочих мест оказались под угрозой, — цитируют слова Гердта "Известия".

Политик рассказал, что, после того как его партия прошла в бундестаг, парламентарии заговорили о важности снятия санкций против РФ и Сирии. Несмотря на то что точку зрения АДГ разделяют многие, не у всех хватило смелости открыто их поддержать на голосовании.

Такая же ситуация, по словам политика, наблюдается и в отношении крымского вопроса.

В этой связи политик отметил, что, пока действуют санкции, немецкие бизнесмены боятся инвестировать в Крым, однако после снятия ограничительных мер его соотечественники, вероятнее всего, проявят интерес.

Как писал Лайф, ранее вице-президент бундестага Томас Опперман назвал условия, при которых Германия готова отменить антироссийские санкции.