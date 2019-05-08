Times: Мэй останется на посту премьера Великобритании до осени

Согласно данным издания, премьерская канцелярия разрабатывает новые крайние сроки Brexit.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова остаться на своём посту до осени, когда состоится ежегодный съезд Консервативной партии. Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, на данный момент премьерская канцелярия на Даунинг-стрит работает над планом нового крайнего срока "выхода из тупика" в отношении ситуации вокруг Brexit.

А это означает, что Мэй может остаться на своём посту на дополнительные четыре месяца, поскольку её отказ объявить об отставке до ухода палаты общин на летние каникулы напрямую влияет на избирательный график нового кандидата на пост премьера: депутаты-консерваторы не успеют провести парламентские выборы до летнего роспуска.

Согласно предполагаемому графику, до каникул парламент должен был отобрать двух кандидатов на пост премьера, после чего кандидатуры были бы предложены тори. Результаты голосования планировалось объявить на съезде консерваторов. Однако теперь реализация данного графика под угрозой.

Ранее Лайф писал, что Тереза Мэй пообещала тори-евроскептикам уйти в отставку летом 2019 года.