Стало известно, сколько россияне тратят на "шашлычный набор" в майские праздники

В пятёрку регионов — лидеров по затратам на шашлык вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан.

В 2019 году средняя стоимость шашлычного набора в период майских праздников, по сравнению с прошлым годом, выросла на 16%, сообщается в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

— Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Как уточняется, средний чек за порцию шашлыка составил 320 рублей, мангалы в среднем обошлись в 420 рублей, стоимость шампуров поднялась за год до 145 рублей, а средства для розжига подорожали на 35% — до 85 рублей.

Специалисты сообщили, что в этом году спрос на мясное лакомство вырос на 6%, при этом чаще всего россияне приобретали шашлыки из свинины.

В пятёрку регионов — лидеров по затратам на шашлык вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан.

Как писал Лайф, ранее диетолог объяснила, почему не стоит есть много шашлыков, и рассказала, сколько мяса можно себе позволить без вреда для здоровья.