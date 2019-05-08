Учёные нашли способ избавиться от негативных воспоминаний

Ожидается, что методы помогут в лечении такого посттравматического стрессового расстройства, как "афганский синдром".

Учёными был проведён ряд исследований, направленных на изучение способов избавления от воспоминаний, причиняющих боль. Так, наиболее эффективные результаты показало применение ингибиторов синтеза белка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специалистов НИЦ "Курчатовский институт".

Посттравматическое стрессовое расстройство, известное также, как ПТСР, "вьетнамский синдром" или "афганский синдром" — тяжёлое психическое состояние, которое возникает в результате единичной или повторяющихся психотравмирующих ситуаций, к которым можно отнести участие в военных действиях, тяжёлую физическую травму и сексуальное насилие.

Основным методом лечения любого ПТСР является психотерапия и медикаменты. Однако лечение не всегда бывает эффективным.

Исследователи Курчатовского комплекса НБИКС-технологий в ходе экспериментов установили — чтобы полностью стереть или изменить воспоминание о травмирующей ситуации, следует применять ингибиторы синтеза белка.

— Такие препараты нарушают весь синтез белка в мозге, что позволяет повлиять на память, которая находится в лабильном, то есть доступном к изменению состоянии, — пояснила младший научный сотрудник лаборатории нейронаук НИЦ "Курчатовский институт" Ольга Ивашкина.

Так, во время эксперимента на мышах были смоделированы условия для возникновения ПТСР у грызунов. В итоге было установлено, что в той фазе, когда организм вспоминает прошлый травматический опыт, память становится активной и если в этот момент ввести ингибитор синтеза белка, её можно нарушить.

Таким образом механизм стирания памяти напрямую связан с нарушением образования новых белков.

Отмечается, что исследования с ингибиторами синтеза белка будут продолжаться. В частности, учёным предстоит выяснить, насколько долгосрочен эффект, вызванный стиранием негативных воспоминаний, и может ли мозг вернуться к нормальной активности после терапии.