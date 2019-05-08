Для российских учителей хотят составить рекомендации по ведению соцсетей

К началу нового учебного года для учителей России могут разработать рекомендации по ведению социальных сетей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответ главы Минпросвещения Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищёва.

В конце марта Свищёв предложил разработать концепцию по самовыражению учителей в соцсетях. Васильева согласилась, что вопрос профессионального имиджа педагога в Сети приобретает особую значимость.

— В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить... к началу 2019/20 учебного года, — говорится в ответе Васильевой.

Вопрос о самовыражении педагогов в соцсетях начали обсуждать после истории барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. Ей пришлось уволиться из школы за фото в закрытом купальнике, которое она разместила на своей странице. При этом снимок был сделан на озере, где проходила акция в честь зимней Универсиады.

После этого учителя из разных регионов страны решили поддержать коллегу и стали массово публиковать свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.

Министр просвещения Ольга Васильева поддержала педагогов, отметив, что работники сферы образования, как и другие граждане, имеют право на личную жизнь.